Stefano Puzzer a Trieste presenta la sua candidatura con Italexit

"Scelgo Italexit perché questo partito rappresenta l’unica possibilità di uscire da una dittatura che ci sta condizionando tutti". Stefano Puzzer, il protagonista delle tante battaglie dei “No green pass”, ha motivato così a Trieste la sua adesione al movimento di Gianluigi Paragone. Puzzer, che sarà affiancato anche da Andrea Donaggio e Franco Zonta, del Comitato denominato “Gente come noi”, ha inoltre precisato il motivo per il quale si candiderà in Emilia Romagna: «Si tratta di una sfida con me stesso - ha sottolineato - perché voglio confrontarmi con chi ci ha portato a questi due anni di sofferenza e difficoltà, cioè nella casa del Pd. E ho avuto anche la sorpresa di trovarmi in quello che viene indicato come il possibile collegio di Di Maio, personaggio che non vedo l’ora di incontrare di persona visti i danni che ha provocato» Video di Andrea Lasorte

02:03