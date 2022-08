Tir prende fuoco sul raccordo tra Padriciano e Trebiciano, il conducente sgancia il rimorchio e si salva. Disagi per il traffico

TRIESTE. Traffico in difficoltà sul raccordo autostradale 13, in direzione Venezia, all'altezza del km 20 tra Padriciano e Trebiciano, causa le manovre per mettere in sicurezza e rimuovere un tir che intorno alle 6.30 ha preso fuoco. Il conducente e riuscito prima a sganciare il rimorchio mettendo in salvo una parte del mezzo, e poi ad uscire autonomamente dall’abitacolo.

Sul posto Vigili del Fuoco, Anas, Carabinieri, Polstrada. Operazioni di pulizia del manto stradale. Il conducente del tir è stato trasportato all'ospedale di Cattinara per accertamenti. Il consiglio è di uscire a Padriciano fino a quando la piena percorribilità sarà stata ripristinata.