Trieste, il branco di cinghiali in via Bonomea

Un cinghiale intento a sgranocchiare ghiande vicino al recinto del parcheggio di un’abitazione. Poco dopo arrivano altri due piccoli esemplari, dal marrone molto più chiaro, mangiano e contemporaneamente osservano timorosi la persona di fronte a loro. Un rumore li fa soprassaltare e scappare via repentinamente. È la scena immortalata in questo video ripreso domenica sera nella zona di Monte Radio. Uno spettacolo, per i residenti di via Bonomea, ormai quotidiano. Qui l'articolo

00:56