Prostituzione: due triestini denunciati dai carabinieri

TRIESTE I carabinieri di Trieste hanno denunciato due uomini nell’ambito di un’indagine legata ai giro di prostituzione in città. Tutto è iniziato ai primi di luglio, quando un cittadino si è rivolto ai Carabinieri denunciando l’estorsione da parte di una donna straniera dedita alla prostituzione in un appartamento, della quale era stato cliente.

Le indagini del Nucleo Operativo e Radiomobile di Trieste, coordinati dal P.M. Federico Frezza, hanno permesso di identificare alcune prostitute, reclutate appositamente all’estero ed alternatesi tra loro, che utilizzavano per la loro attività due ulteriori appartamenti in città.

La proprietà di tutti gli immobili era riconducibile a due triestini che, nel tempo, avevano riscosso ingenti affitti. I locali, peraltro, non risultavano ufficialmente ceduti in locazione, non consentendo quindi la tracciabilità dei proventi e delle persone che ne usufruivano.

L’operazione, che ha permesso di rintracciare il denaro frutto del crimine e dissimulato attraverso diversi conti bancari posti sotto il vincolo del sequestro, si è conclusa con la denuncia dei due soggetti, di 74 e 43 anni, attivamente coinvolti nel giro di prostituzione.