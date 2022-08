Monestier, il cordoglio senza bandiere. Dai big della politica ai lettori: «Se ne va un uomo onesto»

TRIESTE Dai telespettatori increduli che chiamano di buon’ora il centralino di Telequattro - dov’era volto familiare e commentatore fisso delle cronache cittadine e regionali - fino ai ministri, ai presidenti di Regione, ai segretari nazionali di partito, Letta, Salvini, ai grandi nomi dell’economia, dell’industria, della cultura, dell’arte, della scienza, del sindacato. E poi i rappresentanti delle Istituzioni, civili e religiose. Il lutto che avvolge l’improvvisa e prematura scomparsa di Omar Monestier è senza bandiere, senza steccati, senza confini geografici. Il ricordo affettuoso e gli attestati di stima inondano la redazione de Il Piccolo, che Monestier dirigeva assieme al Messaggero Veneto, col suo solito piglio deciso, energico, ironico, graffiante. Lui, che rincorreva e mordeva le notizie, diventa la notizia di un primo agosto plumbeo: «Per carità, niente esagerazioni, che sia un titolo chiaro, pulito, lineare», avrebbe detto.

Grazie Direttore ROBERTA GIANI PAOLO MOSANGHINI 01 Agosto 2022 il ricordoROBERTA GIANI PAOLO MOSANGHINI

Che abbia lasciato un segno forte nel quotidiano della città, e nella città stessa, è innegabile, e lo dimostra il cordoglio trasversale pervenuto ieri. «A nome di tutta la città di Trieste desidero esprimere alla sua famiglia e alle redazioni de Il Piccolo e del Messaggero Veneto le mie più sincere condoglianze, nel ricordo di un direttore e un giornalista che, come scriveva il fondatore del Piccolo Teodoro Mayer il 29 dicembre del 1881, ha saputo e voluto essere “indipendente, imparziale e onesto”», le parole di un affranto sindaco Roberto Dipiazza, che ha ricordato «un uomo intelligente e acuto, un giornalista autorevole, capace di mettersi in discussione e creare discussione. È riuscito a far crescere il quotidiano della nostra città da vari punti di vista, soprattutto nei confronti dei lettori e dell’opinione pubblica, che hanno apprezzato le sue alte capacità di dialogo. La sua vita resta un tesoro prezioso e un bell’esempio per tutti noi».

Sgomento il sindaco di Gorizia Rodolfo Ziberna, per il quale «il giornalismo perde un grande direttore e un punto di riferimento, che non sarà facile sostituire». Cordoglio da parte dell’Arcivescovo Giampaolo Crepaldi e dalla Diocesi di Trieste, «per la morte improvvisa dell’amato Omar Monestier, intelligente e generoso interprete della vita di Trieste».

Porta sempre aperta, cellulare acceso a ogni ora e confronti continui: così il direttore Monestier seguiva i suoi giornalisti 02 Agosto 2022 il ricordo delle redazioni

Incessanti, ieri, i messaggi dal mondo produttivo, dalle categorie, dalle associazioni, dal sindacato. A ricordare il Direttore, il presidente dell’Autorità portuale Zeno D’Agostino: «La vita del porto e della città sono indissolubilmente unite. Omar Monestier, da professionista esperto e accorto, se ne era fatto interprete, perché sapeva cogliere e raccontare le comunità e i territori che abitava. Un direttore equilibrato e gentile. Sono profondamente addolorato». E poi i presidenti di Confartigianato Fvg, Graziano Tilatti e di Confcommercio Fvg, Giovanni Da Pozzo e, ancora di Antonio Paoletti, presidente della Camera di commercio Venezia Giulia: «Sono senza parole, il giornalismo ha perso una bella persona e un grande professionista».

E poi le tante voci del mondo dell’editoria e del giornalismo, della cultura, della ricerca, della scienza, sia a livello regionale che nazionale, come testimonia l’omaggio del direttore della Fondazione Feltrinelli Massimiliano Tarantino, che si unisce alle tante manifestazioni di stima, rispetto e dolore pervenute via lettera, mail, messaggi, social, dalle piccole e grandi realtà che sul territorio organizzano festival, rassegne, premi, da Pordenonelegge al Festival del Cinema Ibero-Latino Americano di Trieste, per citarne solo due. Il rettore dell’Università di Trieste Roberto Di Lenarda ne ha ricordato «il non comune interesse rivolto ai temi dell’alta formazione e dell’innovazione». Il rettore dell’ateneo di Udine, Roberto Pinton, con il direttore generale Massimo Di Silverio, ne ha esaltano le qualità di «grande professionista e mente brillante e acuta».

Denso il ricordo e l’omaggio dal mondo della politica, che Monestier tanto amava scandagliare. Dai nomi noti della scena nazionale come Enrico Letta e Matteo Salvini, agli europarlamentari ai partiti locali. Il leader leghista si è detto «addolorato» per la morte di un «giornalista serio e di valore e di una persona corretta. Una preghiera per lui, un abbraccio affettuoso ai suoi cari, un pensiero ai suoi colleghi. Mancherà a tutti noi». Il segretario Pd via Twitter ha scritto di aver appreso con «profondo dolore la tristissima notizia dell’improvvisa e prematura scomparsa di Monestier». Il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, si è detto «incredulo», sottolineando di aver avuto modo di «apprezzare le sue doti umane e professionali. Se ne va una persona perbene: alla sua famiglia e a tutte le redazioni che hanno lavorato con lui esprimo le mie condoglianze e vicinanza».

E poi la capogruppo dem Debora Serracchiani, Ettore Rosato, gli altri parlamentari e sottosegretari regionali, e non solo, i consiglieri Fvg di tutti gli schieramenti. Affettuoso il ricordo della Giunta: oltre al messaggio del governatore Massimiliano Fedriga, quello del vicegovernatore Riccardo Riccardi («mancherà un amico, con quella onestà intellettuale che gli era innata») e degli altri assessori, ognuno con un pensiero personale. Cordoglio anche dai governatori di altre regioni dove Monestier aveva lavorato, dal veneto Zaia al toscano Giani.

