Ziberna sulla morte di Monestier: “Sono sgomento, era un punto di riferimento insostituibile”

GORIZIA Al lungo elenco di rappresentanti istituzionali che hanno espresso il loro cordoglio per la morte di Omar Monestier si aggiunge anche il sindaco di Gorizia Rodolfo Ziberna: “Ho appreso con incredulità e sgomento della scomparsa del direttore de Il Piccolo e del Messaggero Veneto. Faccio ancora fatica a crederci – afferma -. Una persona di grande intelligenza, acuto e conoscitore della società come pochi”.

" Amava profondamente il suo mestiere e raramente ho visto tanta stima e tanto apprezzamento come nei suoi confronti da parte dei giornalisti dei due quotidiani che dirigeva. Il mondo del giornalismo perde un grande punto di riferimento e non sarà facile sostituirlo. In questi anni eravamo diventati amici ma mai, per questo, era venuto meno al suo senso di imparzialità, anche nelle valutazioni politiche”.

"Provo davvero un grande dispiacere ed esprimo le più sentite condoglianze alla sua famiglia e a tutti gli operatori de Il Piccolo e del Messaggero Veneto. Ciao grande direttore.

Rudi”