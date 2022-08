Il cordoglio della società e del mondo dell’economia per la morte di Monestier

TRIESTE Tanti gli attestati di cordoglio per Omar Monestier anche da parte della società e del mondo economico. Confartigianato Fvg per bocca del presidente, Graziano Tilatti, ricorda "l'uomo e il giornalista tosto, leale e capace", "protagonista delle tante complessità che abbiamo dovuto affrontare in questi anni, non ultima la pandemia e tutte le ripercussioni che ha generato".

Il presidente della Camera di Commercio Pordenone-Udine e Confcommercio Fvg Giovanni Da Pozzo a nome delle due organizzazioni dice che la scomparsa "lascia dolorosamente senza parole". Monestier "ha dimostrato sensibilità nel leggere, ascoltare e interpretare la nostra terra".

Antonio Paoletti, presidente della Camera di commercio Venezia Giulia, "senza parole", sostiene che "il giornalismo ha perso una bella persona e un grande professionista".

Copagri Fvg, attraverso il presidente Valentino Targato, ricorda "l'esperto giornalista bellunese", persona "molto attenta alle istanze dell'agricoltura, del quale vogliamo ricordare la grande serietà, nonché la competenza e la correttezza".

Anche le università si sono unite al dolore. Il rettore di UniTs Roberto Di Lenarda sottolinea di Monestier "il non comune interesse rivolto ai temi dell'alta formazione, della ricerca e dell'innovazione". Il rettore di UniUd, Roberto Pinton, con il direttore generale Massimo Di Silverio, ne esaltano le qualità di "grande professionista e mente brillante ed acuta, giornalista sempre attento al mondo universitario e molto interessato agli sviluppi nel campo dell'innovazione".

L'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia si stringe attorno alla famiglia e alla redazione del Piccolo per la prematura scomparsa del suo Direttore, amico degli esuli e promotore della riconciliazione tra le genti dell'Adriatico Orientale"