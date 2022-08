Dipiazza su Monestier: «Sono affranto, era un giornalista autorevole e aperto al dialogo, che pensava al bene comune»

TRIESTE. «L’improvvisa prematura scomparsa di Omar Monestier, direttore de “Il Piccolo e del “Messaggero Veneto” mi ha fatto rimanere nel silenzio, affranto al pensiero di quanto sia breve e passeggera la vita di un uomo, una persona intelligente e acuta che in questi anni ho avuto modo di conoscere e apprezzare, condividendo e scambiando opinioni in un confronto sempre aperto, serio e costruttivo». Questo il ricordo di Omar Monestier del sindaco di Trieste Roberto Dipiazza

«Monestier è stato un giornalista autorevole, capace di mettersi in discussione e di creare discussione, sempre pronto ad aprirsi al dialogo – sottolinea Dipiazza -, fermo sostenitore dell’importanza di costruire e non di distruggere e dire no per partito preso. Nella sua direzione de “Il Piccolo” è riuscito a far crescere il quotidiano della nostra città non solo sotto il profilo del futuro tecnologico ma anche e soprattutto nei confronti dei lettori e dell’opinione pubblica, che hanno apprezzato le sue alte capacità di dialogo e apertura, le sue ragioni improntate a veder e voler far crescere questa città e il suo territorio, sempre con uno sguardo a favore di quel bene comune che forse non fa notizie sensazionalistiche ma che alla fine porta i frutti migliori».

«Grazie direttore – aggiunge il sindaco -, la tua breve intensa vita ci dice che molte volte le persone migliori sono quelle che ci lasciano prima, ma la brevità di una vita ben spesa resta un tesoro prezioso e un bell’esempio per tutti noi.

A nome di tutta la città di Trieste desidero esprimere alla sua famiglia e alla redazioni de Il Piccolo e del Messaggero Veneto le mie più sincere condoglianze, nel ricordo di un direttore e un giornalista che, come scriveva Teodoro Mayer il 29 dicembre del 1881, ha saputo e voluto essere “indipendente, imparziale e onesto”».