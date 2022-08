Cisint: “Incredula per la perdita di un grande direttore: era una persona di cultura legata al territorio”

“Il Friuli Venezia Giulia perde un grande direttore, persona di cultura, legato profondamente alla terra friulana e a quella giuliana, che ha saputo rappresentare nei suoi risvolti più complessi e autentici nelle pagine dei due quotidiani locali”.

È il messaggio di cordoglio del sindaco di Monfalcone Anna Cisint per la scomparsa del direttore del Piccolo e del Messaggero Veneto Omar Monestier.

"Resto incredula per questa perdita che lascia un vero vuoto nella nostra comunità per le tante occasioni nelle quali con la sua partecipazione ha arricchito molti nostri incontri, a cominciare dal nostro appuntamento letterario Geografie, ma anche un vuoto personale per la disponibilità a quei confronti, talvolta anche a e si, costanti che abbiamo avuto sulle questioni del territorio e della regione, con il suo spirito aperto a conoscere e approfondire le diverse questioni, appassionato e partecipe ai problemi e schietto nel fornire la propria opinioni e i consigli. più opportuni a volte originali”.

" Dialogare con lui, anche se solo telefonicamente, aveva sempre elementi di reale concretezza. Non è abituale che il direttore di due quotidiani così importanti, per la nostra regione,che hanno sede a Trieste e a Udine, mostri un coinvolgimento, un'identificazione così forte, com'è stata quella di Monestier per il territorio e per Monfalcone in particolare. Posso dire che aveva compreso la complessità e la centralità di Monfalcone e che volle direttamente comprendere sul campo le dimensioni del problema "centrale" e le opportunità su cui la città stava puntando. Personalità ricca di cultura, brillante, concreta: un perdita che fa rimanere sconcertati e tristi”.