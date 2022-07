Statale del Vallone, lunedì 1 agosto la decisione sulla riapertura dopo gli incendi sul Carso

GORIZIA. Si decide lunedì 1 agosto sulla riapertura della Strada statale 55 del “Vallone”. Nelle giornate che alla barriera autostradale del Lisert, a causa dell’esodo estivo verso le coste croate, sono considerate le più critiche dell’anno, il collegamento tra Gorizia e San Giovanni di Duino è vitale per la viabilità locale che non ha altra valvola di sfogo se non quella del passaggio per Monfalcone e Ronchi dei Legionari.

A causa dell’incendio sul Carso, la Statale 55 è stata chiusa a Rupa all’altezza dell’incrocio con Peci perché durante l’emergenza il posto di comando avanzato era stato posizionato a Jamiano. Tenere libero il Vallone è stato dunque necessario per permettere ai mezzi di soccorso di raggiungere nel più breve tempo possibile le aree interessate al rogo.

Ora il posto di comando verrà verosimilmente spostato a San Michele del Carso, presso una struttura comunale, e questo consentirà di liberare la strada del Vallone sulla quale, come ha spiegato anche il sindaco di Gorizia Rodolfo Ziberna, inizieranno gli eventuali lavori di ripristino della segnaletica e di messa in sicurezza. Saranno forze dell’ordine e vigili del fuoco a valutare come intervenire insieme a Fvg Strade. Alla luce di ciò è probabile che la riapertura del Vallone avverrà tra questo lunedì e martedì 2 agosto. La decisione resta subordinata al tipo di lavori necessari.

Questo lunedì mattina inizieranno anche i lavori per il ripristino della circolazione sulle ex strade provinciali 15 di “Devetachi” (Devetachi-Doberdò del Lago) e 9 (Devetachi-San Martino del Carso).