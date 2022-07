Raddoppio della galleria: Muggia incassa 13 milioni dalla Regione

MUGGIA Sono 13 i milioni di euro stanziati dalla Regione Fvg, attraverso la manovra estiva, per le opere di collegamento viario tra la costa e il centro di Muggia con l'allargamento della galleria di cui si prevede, di fatto, iol raddoppio. Entusiasta il sindaco Paolo Polidori: «Dopo mesi di approfondimenti, iniziati con il crollo della volta, la chiusura, l’immediato screening e un approfondito monitoraggio, la riapertura dopo 18 giorni, la galleria di Muggia è sempre stata oggetto di attenzione, di studio e di condivisione con la Regione, in particolare con l’assessore Pierpaolo Roberti, per dare la spinta verso la modernizzazione di un’opera imprescindibile per Muggia, e che potrà garantire una svolta fondamentale a molti settori economici. Sono soddisfatto ma anche conscio della responsabilità che mi sono preso. Per ora dico solo grazie a Roberti, al presidente della Regione Massimiliano Fedriga e alla maggioranza che in Regione ha sostenuto questa nostra determinazione».

Muggia, via libera al piano delle opere col raddoppio della galleria Ugo Salvini 22 Aprile 2022 comuneUgo Salvini

Anche dal fronte Fratelli d’Italia si esulta: »Queste importanti risorse finanziarie - così il segretario provinciale e consigliere regionale Claudio Giacomelli - risponderanno ad alcune delle problematiche che il territorio aveva necessità di risolvere. Lo sviluppo e la cura del nostro territorio rimarrà sempre tra le priorità del nostro movimento». «Laddove la sinistra ha miseramente fallito - questo il commento del vicesindaco meloniano Nicola Delconte - la maggioranza di centrodestra ha portato a Muggia il finanziamento dei lavori di raddoppio della galleria. Quest’opera risolverà un problema decennale del nostro territorio comunale, a neanche un anno di distanza dal voto. Un grande risultato per Muggia».

Qualche riserva arriva invece dall'opposizione. «Restano perplessità su via Roma - spiega l’ex assessore e vicesindaco dem Francesco Bussani - perché di fatto questa soluzione taglia la città in due. Andrebbe valutata l’idea di creare degli attraversamenti pedonali di nuova concezione, per garantire al contempo lo scorrimento del traffico e la mobilità delle persone. Il rischio, altrimenti, sarebbe di avere code interminabili. L’idea è ambiziosa e se ne parla da decenni. Un centro storico, con la chiusura del Mandracchio, chiuso al traffico aiuterebbe sicuramente lo sviluppo turistico». Domani alle 10 la conferenza stampa di Polidori e Roberti, all’esterno della galleria, lato via Roma.

