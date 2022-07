Claudio Sterpin, a 83 anni alle Olimpiadi delle Clanfe a Trieste: "Qui con Lilli nel cuore"

Claudio Sterpin, tra i protagonisti del caso Resinovich, ha conquistato la scena alle "Olimpiadi dele Clanfe" di Trieste: prima di tuffarsi e di ricevere una standing ovation ha detto: “La vita va avanti non potevo mancare, anche per dimostrare lo spirito giusto per continuare a vivere, pur conservando nel cuore per sempre il ricordo”, riferendosi a Liliana. Video di Andrea Lasorte. Qui l'articolo

01:17