L’ultimo gesto d’amore di Villy Bergomas, l’imprenditore agricolo morto per una puntura di calabrone: donate le cornee

MARIANO. Altruista e generoso in vita, lo è stato anche dopo la morte. Stefano “Villy” Bergomas, l’imprenditore agricolo, titolare del conosciuto agriturismo da Villy di Corona, 53 anni, deceduto per lo shock anafilattico allergico sopraggiunto a seguito di una puntura di calabrone, ha compiuto il suo ultimo gesto d’amore donando le cornee.

I suoi occhi radiosi continueranno a vedere la luce della vita attraverso altre persone che hanno assoluta necessità di un trapianto e che ora sono al buio.

I familiari di Stefano hanno acconsentito all’espianto e donato gli organi: un gesto di grande amore e solidarietà che testimonia la grandezza di animo di Stefano e della sua famiglia duramente provata da una tragedia che ha lasciato tutti esterrefatti.

Noto imprenditore vitivinicolo muore per la puntura di un calabrone marco silvestri 27 Luglio 2022 marco silvestri

La comunità di Corona è ancora sgomenta per quanto accaduto e nel corso di sabato 30 luglio ha manifestato alla famiglia tutta la sua solidarietà e vicinanza partecipando in massa ai funerali. Già alla veglia di preghiera in suffragio di Stefano, nella serata di venerdì, con la recita del Rosario gli amici e i conoscenti si sono uniti ai familiari nella preghiera e vi è stata una grandissima partecipazione. La tragedia si è consumata il 17 luglio quando Stefano, allergico alle punture di insetti e stato punto da un calabrone. Non è riuscito a farsi l’iniezione salvavita ed è entrato in coma senza riprendere più conoscenza. Ogni tentativo di salvarlo da parte dei medici e specialisti è risultato vano ed è deceduto in ospedale a dieci giorni di distanza dal ricovero in terapia intensiva. In suo ricordo si sono attivati tutti e stanno nascendo diverse iniziative di solidarietà. I familiari hanno chiesto che eventuali raccolte o elargizioni di denaro siano donate in beneficenza al Cro – Centro di Riferimento Oncologico di Aviano.