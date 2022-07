Covid, in Friuli Venezia Giulia 1.364 nuovi casi e 5 decessi, di cui 4 a Trieste

TRIESTE Oggi in Friuli Venezia Giulia sono stati registrati 1.364 contagi da Covid-19 e 5 decessi. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 7 (-1), mentre si contano 291 (-12) pazienti positivi ospedalizzati in altri reparti.

Nel dettaglio, 211 positività sono state riscontrate su 2.135 tamponi molecolari, mentre altre 1.153 sono emerse da 5.390 test rapidi antigenici realizzati. Lo rende noto la direzione centrale Salute della Regione nel suo bollettino quotidiano.

Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 5 decessi: 4 a Trieste e 1 a Udine. Negli ultimi sette giorni, il tasso di incidenza dei contagi in regione è pari a 878,2 casi ogni 100 mila abitanti. I contagi in Friuli Venezia Giulia sono complessivamente 452.550, mentre i decessi sono 5.253.