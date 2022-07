Incendio sul Carso, tra gli sfollati di San Michele a Savogna

Blitz a ora di pranzo del sindaco di Savogna Luca Pisk nella palestra dove sono stati sistemati alcuni sfollati di San Michele del Carso. Ai pochi rimasti il sindaco spiega a che punto è la situazione e che per attendere il via libera del rientro a casa bisogna aspettare la riunione del pomeriggio con il prefetto e con i sindaci. Molti tra i 250 sfollati sono rifugiati da amici e parenti, in palestra arrivano anche Roberta Visintin infermiera a Monfalcone e suo marito Domenico Calò ex anestesista all'ospedale di Gorizia: loro sono tra quelli sfollati alle 4 di mattina dai carabinieri e hanno la casa ai margini del bosco, a pochi metri dall'incendio. Video di Pierluigi Bumbaca, interviste di Giulio Garau

05:28