Vandalisimi a Capriva, deturpato il monumento degli Arditi

Nella notte sono stati danneggiati il monumento della Federazione nazionale Arditi d’Italia di Capriva e una lapide in località Sdricca, nel comune di Manzano.

Nell’Isontino scritte in rosso su diversi muri (tra cui «nella storia i fascisti si appendono a testa in giù»), una tabella completamente divelta e distrutta, e la firma apposta in più punti da chi si è reso protagonista del gesto: il disegno di una A che soverchia un volto. Il tutto è ben osservabile dalla strada regionale 56. Video Bumbaca Marega

