Wärtsilä tira dritto, tagli confermati. Giorgetti: «Incrinata la fiducia nella Finlandia, ma non finisce qui»

TRIESTE. «Non finisce qui». Il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti chiude così la prima riunione del tavolo di crisi Wärtsilä, lasciando trasparire tutta la frustrazione italiana davanti alla decisione della multinazionale di confermare il licenziamento di 450 lavoratori a Trieste. L’azienda non arretra, nonostante l’invito di Giorgetti a valutare un rilancio dell’impianto «all’interno della filiera strategica della navalmeccanica». Il Mise è pronto ad affiancare con fondi pubblici un cambio di linea, ma la risposta è un no secco. Ora ci sono meno di ottanta giorni per accordarsi su un piano di mitigazione, che pare destinato alla bocciatura di istituzioni e sindacati.

Al tavolo parlano il responsabile del Mise, il presidente Massimiliano Fedriga e le sigle. Chiedono tutti il ritiro della procedura. Quando tocca all’azienda, il ceo Håkan Agnevall ribadisce la volontà di andare avanti con la chiusura della produzione. Giorgetti domanda un’interruzione e si riunisce privatamente con i vertici finlandesi. «Dieci minuti», che diventano mezz’ora, facendo sperare in un ripensamento. Alla fine Wärtsilä conferma tuttavia le intenzioni.

Il Ceo Agnevall

Il ministro aveva aperto il tavolo sottolineando che «la questione coinvolge tutto il sistema italiano» e sostenendo di essere «forse il politico più amico della Finlandia». Lo chiude dicendo che quanto accaduto «incrina la fiducia alla base dei rapporti tra Italia e Finlandia». Un non troppo velato cenno all’ingresso di Helsinki nella Nato, dopo la richiesta di Fedriga?

Il ministro parla con toni pacati, ma raccontano sia furioso. Ricorda che nei mesi scorsi «in incontri e trattative abbiamo valutato investimenti e forme di contribuzione da parte dello Stato, senza ricevere alcuna segnalazione di chiusura. Esprimo tutto il mio rammarico per questa sorpresa». Aggiunge di aver coltivato con il governo finlandese «il sogno di una politica industriale civile e militare incentrata sul mare», che pare tramontare sul nascere.

Giorgetti chiede a Wärtsilä di «rivalutare le decisioni» e nella riunione riservata ribadisce la disponibilità a sostenere finanziariamente il rilancio della collaborazione, anche se è l’impegno di un esecutivo per gli affari correnti. I minuti passano e si pensa a una svolta. All’uscita dal vertice Agnevall gela però ancora una volta istituzioni e sindacati.

«Condividiamo il sogno del ministro sul rafforzamento dell’ecosistema marittimo dell’Italia – dice il ceo – ma proseguiremo nella procedura. Ribadisco che crediamo nell’Italia e in Trieste, dove manterremo attività con più di 500 lavoratori ed esploreremo possibili futuri investimenti nella sostenibilità». Agnevall conferma di voler «avviare un piano di mitigazione su cui stiamo lavorando», senza fornire dettagli e limitandosi a spiegare che vanno cercate «opzioni di reindustrializzazione» e che «ci sono posizioni vacanti per cui cercheremo personale». Il manager riconosce «la gravità della procedura per lavoratori, famiglie e territorio», ma «veniamo da anni di sovraccapacità produttiva che ha causato perdite. È un processo doloroso, ma in linea con la legge italiana».

Dal 14 luglio sono scattati i 90 giorni per la discussione del piano, ma la fiducia non c’è e gli appelli alla collaborazione di Agnevall suonano vuoti. Il presidente Fedriga attacca «una scelta non dettata da mancanza di sostenibilità economica, ma di carattere politico, volta a deindustrializzare Trieste e l’Italia, perché lo stabilimento è strategico a livello nazionale. La disponibilità del ministro e del governo regionale a parlare di crescita e investimenti non ha prodotto un minimo ripensamento: difenderemo il sistema produttivo del nostro paese, favorendo interlocutori che possano dare affidabilità di lungo periodo e garantiscano rapporti leali. Avete preso decine di milioni pubblici e ora dismettete. La Regione interesserà le istituzioni nazionali ed europee su un atteggiamento industriale inaccettabile per l’Europa». Si parla di nazionalizzazione e ricerca di un nuovo investitore, ma è storia tutta da scrivere.