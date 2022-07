Proclamato lo sciopero in tutte le sedi italiane della Wärtsilä per giovedì 4 agosto

TRIESTE. La risposta unitaria dei sindacati arriva due ore dopo la conclusione del tavolo di crisi. Fiom Cgil, Fim Cisl e Uilm proclamano una prima giornata di sciopero alla Wärtsilä. I lavoratori incroceranno le braccia giovedì prossimo in tutte le sedi italiane dell’azienda, dopo che la società ha confermato anche al Mise la propria intenzione di andare avanti con i 450 licenziamenti. «Otto ore di sciopero e una manifestazione cittadina a fine agosto», annunciano i confederali, mentre il presidente di Confindustria Alto Adriatico Michelangelo Agrusti sottolinea durante l’incontro romano che «sarà esercitata la massima pressione sulla Commissione europea e sul commissario Gentiloni».

Al Mise ci sono le segreterie nazionali e provinciali dei sindacati metalmeccanici e i rappresentanti della Rsu aziendale. Le organizzazioni dei lavoratori rifiutano la chiusura di un impianto non in crisi, ma capace anzi di produrre utili e di spingere sugli obiettivi della transizione energetica. Ringraziano le istituzioni per la solidarietà e parlano di tradimento, dopo le rassicurazioni di Wärtsilä. dei mesi scorsi anche su futuri investimenti. I sindacati chiedono un ripensamento e manifestano sfiducia pure sul futuro dei 513 dipendenti non toccati dai licenziamenti e a cui si sommano centinaia di lavoratori dell’indotto.

Per questo le sigle prospettano la nazionalizzazione dello stabilimento e proclamano intanto una giornata di sciopero giovedì prossimo nei siti Wärtsilä di Trieste, Genova, Napoli e Taranto, fra cui quello giuliano occupa la maggior parte dei dipendenti italiani della compagnia.

Sul piede di guerra è anche Confindustria, da subito schierata accanto alle maestranze e durissima anche ieri nei confronti della multinazionale finlandese. Il presidente Michelangelo Agrusti ammette che «di solito il ruolo di Confindustria è diverso, ma siamo fra i vari soggetti che a lungo l’azienda ha rassicurato sulla permanenza dell’impianto produttivo. Poi Wärtsilä ha pensato con una pec di chiudere la parte produttiva e mandare in strada 450 persone. Ci siamo consultati con i nostri associati e ci siamo espressi subito contro. Nel 2020 l’impianto di Bagnoli ha fatturato 200 milioni e fatto un utile di 14: parliamo di un’azienda moderna e in attivo». Agrusti insiste su un punto in particolare: «Parliamo di un’azienda italiana, che negli ultimi 20 anni è stata gestita da un gruppo finlandese. La proprietà deve capire che in Europa e anche in Finlandia le cose non possono avvenire così: noi difendiamo la fabbrica e chiediamo di mettersi a un tavolo che discuta di come mantenere la produzione industriale a Trieste. Lavoreremo sulla Commissione europea e sul commissario Gentiloni: se il governo finlandese ha supportato questa operazione, non potrà sottrarsi alle conseguenze. Attueremo il massimo della pressione possibile».

La Fiom nazionale definisce «gravissima la decisione dell’azienda». Per Luca Trevisan, «si fa scempio del patrimonio industriale e professionale del sito di Trieste, pregiudicando la presenza della multinazionale nelle basi di Genova e Napoli. La multinazionale respinge le disponibilità avanzate dal governo per un rafforzamento dei legami produttivi, tecnologici e commerciali, sia nel settore civile che in quello militare. Ci batteremo per salvaguardare l’occupazione e la continuità produttiva del sito». Michele Piga, segretario provinciale della Cgil, invoca «un piano B» basato sul salvataggio pubblico ed evidenzia che «risultano offensivi e fittizi i tentativi di mitigare queste scelte di fronte a una scelta così grave, che investe oltre mille lavoratori del nostro territorio».

«Wärtsilä dà uno schiaffo all’intero paese – commenta il responsabile della Fim Cisl di Trieste Alessandro Gavagnin – limitandosi a dire che lo fa nel rispetto delle norme italiane. È inaccettabile pensare di aprire un tavolo di trattativa con gli esuberi in piedi e il tempo contato. L’azienda deve ritirare immediatamente la procedura e iniziare una discussione che parta dall’idea di “esuberi zero” e di una filiera del mare costruita da Italia e Finlandia».

La Uilm parla per bocca di Bruno Cantonetti e Antonio Rodà: «È una decisione grave e inaccettabile, che ha visto la contrarietà di tutte le parti coinvolte, a partire dalle istituzioni locali e nazionali. Riteniamo che la continuità produttiva sia una condizione indispensabile per poter continuare a discutere. C’è l’assoluta necessità di tutelare un asset strategico per la navalmeccanica del nostro paese. Difenderemo la fabbrica per cercare di garantire un futuro a tutti i dipendenti della Grandi motori e al nostro importante comparto industriale».

Il segretario dell’Usb Sasha Colautti invita infine a guardare «un’azienda che negli anni ha aperto centinaia di esuberi: 100 nel 2011, 130 nel 2014, 90 nel 2016 e 40 nel 2019. Ora 450. L’azienda non ha voluto sentire ragioni. Wärtsilä ha ricevuto milioni di euro pubblici ed oggi è in utile. Non è accettabile alcuna soluzione che preveda un solo licenziamento. Abbiamo richiamato il governo sulla necessità di un intervento che rompa il tabù della nazionalizzazione e dell’esproprio».