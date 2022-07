In Friuli ripartito l’incendio sul monte Raut, in azione gli elicotteri della Protezione civile

FRISANCO. Torna a preoccupare l’incendio che da quasi una settimana si sviluppa sulla dorsale del monte Raut, a Frisanco. Il rogo sembrava definitivamente spento, ma dalla serata di mercoledì 27 luglio ha ripreso improvvisamente vigore.

Le squadre di soccorso che da giorni operano alle pendici del rilievo hanno notato un primo comignolo di fumo quasi al tramonto. Sul posto è stato immediatamente dirottato un elicottero della Protezione civile che ha ripreso con i lanci d’acqua.

Alle 20, con l’approssimarsi del buio, il velivolo è rientrato alla base ed è stato a quel punto che il fuoco è diventato visibile anche da fondovalle. Alimentate dalle forti raffiche del vento, le fiamme sono avanzate in direzione della vetta, da dove rischiano di sconfinare tra i boschi della Val Meduna.

La buona sorte ha voluto che durante la notte sulla zona cadesse qualche isolato scroscio di pioggia, ritenuta una vera manna dal cielo dagli operatori (la zona non risulta accessibile da terra a piedi).

Oggi, giovedì 28 luglio, alle prime luci dell’alba il sindaco di Frisanco, Sandro Rovedo, era al campo base sulle rive del torrente Colvera da dove attingono le motopompe. «Diciamo che la nottata a cavallo tra mercoledì e giovedì non è stata delle migliori perché pensavamo di esserci messi alle spalle l’emergenza e ci siamo invece ritrovati di fronte lo spaventoso skyline rossastro», ha commentato Rovedo.

Il Raut viene cosparso di migliaia di metri cubi d’acqua nella speranza di inumidire per bene il terreno e scongiurare i focolai tardivi. È una corsa contro il tempo visto che per la prossima settimana il meteo non prevede precipitazioni atmosferiche degne di nota e che l’innalzamento delle temperature potrebbe scatenare ulteriori fronti.

Va invece decisamente meglio sul monte Turlon, nel cuore della Val Settimana di Claut, dove è piovuto di più rispetto a Frisanco. Qui il fenomeno scatenatosi sabato notte a causa di un fulmine può dirsi completamente domato.

Nelle prossime ore la guardia forestale delle stazioni di Claut e Barcis insieme alla protezione civile eseguirà dei sopralluoghi per capire come procedere alla bonifica e prevenire eventuali frane che possano staccarsi da alta quota. Il sito è comunque lontano da abitazioni, centri abitati e strade, senza alcun potenziale pericolo per la pubblica incolumità.