Gusti di Frontiera evita le elezioni e slitta di una settimana: si svolgerà dal 29 settembre al 2 ottobre

GORIZIA. La prossima edizione di Gusti di Frontiera slitta di una settimana. L’attesissima kermesse enogastronomica non si svolgerà quindi dal 22 al 25 settembre, come in un primo tempo annunciato, ma da giovedì 29 settembre a domenica 2 ottobre. Il motivo del cambiamento è molto semplice: l’amministrazione comunale vuole evitare la concomitanza con le elezioni politiche, fissate proprio per domenica 25 settembre. Ha provato a evitare lo spostamento dell’iniziativa, ma, dopo un incontro che si è svolto ieri mattina in prefettura e dopo aver contattato telefonicamente alcuni espositori internazionali, ha deciso di optare per le nuove date.

L’incontro, a cui, tra gli altri, erano presenti il sindaco Rodolfo Ziberna e l’assessore ai Grandi eventi Arianna Bellan, era stato chiesto alla Prefettura non appena stabilito il giorno delle elezioni politiche. «Avevamo anche pensato di realizzare Gusti di Frontiera da mercoledì 21 a sabato 24 settembre, pur di non rinviare la manifestazione di una settimana, ma davvero non si tratta di un’ipotesi praticabile – riferisce Arianna Bellan –. Non soltanto domenica 25 settembre, ma anche i giorni prima saranno infatti impegnati dal meccanismo elettorale, senza dimenticare che le forze di sicurezza e controllo del territorio in quel periodo non avrebbero potuto venir utilizzate in quanto impegnate nei seggi. E poi, certamente, un altro problema non di poco conto sarebbe stato quello della viabilità, che avrebbe fatto desistere più di qualcuno dall’andare a votare. Infine, va ricordato i giorni prima del 25 settembre saranno naturalmente connotati dal silenzio elettorale che, tuttavia, con Gusti di Frontiera sarebbe stato molto difficile da attuarsi. Ecco perché lo slittamento della kermesse costituisce l’unica e la migliore strada percorribile».

Peraltro, che una concomitanza tra le elezioni politiche e Gusti di Frontiera fosse perniciosa era chiaro a tutti. «A Gorizia e non solo c’è già molta attesa per la kermesse – continua Arianna Bellan –. E quando è stata fissata la data delle elezioni politiche in molti mi hanno chiesto cosa sarebbe accaduto a Gusti. In ogni caso, siamo pronti a realizzare una grande edizione dell’iniziativa dopo quella da record del 2019. Sì, speriamo di poter eguagliare i numeri di quell’anno o, almeno, di ritornare ai livelli abituali: per Gorizia, è la festa della città. E comunque, sia chiaro, la manifestazione al 90% resta invariata nelle dimensioni e nelle caratteristiche che già avevamo indicato: cambia unicamente il suo periodo di svolgimento».

Per quanto riguarda alcuni dettagli sull’edizione 2022, il mondo è ormai coperto tutto. Conclude l’assessore ai Grandi eventi: «Le novità non riguarderanno questa o quell’area geografica internazionale. Di sicuro, nella kermesse ci sarà una sezione dedicata alla cultura e alle tradizioni, ma di grandi nomi, sull’esempio di quelli che venivano al Salotto del Gusto, non ce ne saranno. Ci sarà invece una madrina». Chi, tuttavia, sarà la madrina di Gusti di Frontiera 2022 al momento non è ancora stabilito