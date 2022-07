Foglie d'oro 24 carati sulla pizza gourmet a 190 euro al Pellegrino di Gradisca

Un lusso per le papille gustative, e per il portafogli. Un’abilissima trovata di marketing la moda culinaria del momento, la pizza superdeluxe, sbarca anche in regione. Quella inventata da Giovanni Mascari, pizzaiolo stellato classe ‘73 fra i più importanti al mondo e punta di diamante dello storico Al Pellegrino di Gradisca d’Isonzo, sarà la prima pizza interamente ricoperta in oro della Venezia Giulia. Articolo di Luigi Murciano, video girato da Pierluigi Bumbaca

05:41