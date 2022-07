Torna a bruciare il Carso: nuovo incendio a Devetachi, allertati i Canadair. Chiuso il Vallone e disattivato l’elettrodotto: rischio blackout

GORIZIA Torna a bruciare il Carso isontino: un nuovo importante rogo si è sviluppato nel pomeriggio di oggi, mercoledì 27 luglio, a Devetachi, sul versante italiano del Vallone. È stata subito chiusa la strada del Vallone da San Giovanni di Duino fino a Devetachi. Il fuoco sta salendo il crinale verso San Michele del Carso, frazione di Savogna d’Isonzo, tanto sono stati allertati anche i Canadair oltre agli elicotteri. Intanto Terna ha disattivato l’elettrodotto a causa della ripresa dell’incendio, con possibili disagi sulla rete nazionale e non si esclude il rischio di altri blackout sul territorio del Friuli Venezia Giulia.

Un altro incendio è invece scoppiato intorno alle 3 di questa notte, mercoledì 27 luglio, sul Carso sloveno nella zona di Santa Caterina, vicino Scherbina, a Comeno, si trova la di fuori del perimetro dell’area interessata dall’incendio della scorsa settimana.

Foto di Claudio Meninno

Proprio per questo l’origine viene considerata dolosa. La pioggia di questa notte non ha purtroppo avuto effetti preventivi. Al lavoro ci sono al momento 37 squadre e una sessantina di mezzi, supportati da un elicottero.

Incendi sul Carso: a bordo dell'elicottero della Protezione civile sopra i luoghi del disastro

Tornando al Friuli Venezia Giulia, oltre al Carso, anche in Friuli nella Val di Resia e a Taipana sono operativi due elicotteri per spegnere le fiamme. Invece a Medeazza e a Iamiano, i principali e i primi roghi divampati in regione, i vigili stanno effettuando le operazioni di bonifica. Gli incendi di Frisanco e Claut continuano ma non destano preoccupazioni.

Questa mattina il vicegovernatore con delega alla Protezione Civile Riccardo Riccardi è salito a bordo di un elicottero della Protezione civile per fare un sopralluogo dall’alto sui luoghi dell’incendio.

Poca pioggia nelle zone dei roghi: squadre ancora al lavoro in Friuli Venezia Giulia Elisa Coloni 27 Luglio 2022 Elisa Coloni

Dopo una prima tappa a Jamiano, sul Carso isontino, dove ha incontrato la macchina dei soccorsi e i sindaci italiani e sloveni, l’elicottero ha poi attraversato l’intero territorio regionale fino alla Val Resia, dove stanno ancora operando gli elicotteri per spegnere gli ultimi focolai attivi.

Incendi in Fvg, il sopralluogo del vicegovernatore Riccardi in Val Resia

Il vicegovernatore ha annunciato che conta di poter ultimare entro venerdì il bypass che consentirà agli abitanti della Val Resia di uscire dal loro isolamento.