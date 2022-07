Coronavirus in Fvg, altri 1.809 positivi e 5 decessi

TRIESTE. Nelle ultime 24 ore in Friuli Venezia Giulia sono state accertate 1.809 positività al Covid da 7.875 tamponi. Nel dettaglio: 430 contagi rilevati da 2.709 tamponi molecolari e altri 1.379 da 5.166 tamponi antigenici.

I decessi registrati sono stati 5: 1 a Udine, 1 a Gorizia, 2 a Trieste e 1 a Pordenone. In terapia intensiva sono ricoverate 7 persone, 311 negli altri reparti. L’incidenza su 7 giorni (per 100 mila abitanti) è pari a 942,5. I dati sono stati comunicati dalla Direzione centrale Salute, Politiche sociali e Disabilità della Regione. Da inizio pandemia in Fvg sono state accertate 448.259 positività, mentre i decessi sono stati 5.232.