In volo sopra il Carso devastato dalle fiamme

In queste drammatiche immagini di Katia Bonaventura (scattate grazie a un drone manovrato da Pier Giorgio Minin) si vede come appare il Carso a Jamiano, frazione di Doberdò del Lago, una delle zone devastate dagli incendi. La vegetazione risulta incenerita su una superficie di svariati ettari e a tratti si può notare la differenza rispetto ai punti in cui gli alberi, invece, hanno resistito all’avanzata delle fiamme. Il drone ha ripreso la zona della strada che conduce dal centro abitato di Jamiano verso il confine con la Slovenia.