Cambia il sito del Piccolo, una nuova sfida: siamo più vicini a voi e più vicini al territorio

Cari lettori,

eccoci di nuovo in prima linea per un’altra trasformazione epocale.





Più vicini. Il nostro sito cambia e diventa più veloce nella fruizione, con una impostazione più moderna in grado di valorizzare i contenuti e offrire a ciascuno di voi una esperienza digitale che esalti ogni contenuto.



Il nostro intento è offrire sempre più giornalismo di comunità, con grande attenzione all’informazione nazionale e internazionale grazie anche alla collaborazione con un grande quotidiano italiano, La Stampa.





La guerra, i cambiamenti climatici, le difficoltà economiche impongono a una testata locale di grande tradizione, quale siamo noi, di offrire uno sguardo che si posi su uno scenario più ampio. Nella nuova grafica troverete molte importanti novità: cambiano i colori e i caratteri per leggere meglio, potrete contare su una migliore fruizione da cellulare, meno immagini di repertorio e più immagini di cronaca con grande attenzione alla qualità.





Le notizie dai nostri territori saranno egualmente facili da trovare per rafforzare la nostra relazione. Voi e Noi. In arrivo poi una ampia selezione di podcast e una app dedicata per una esperienza digitale completa e immersiva.





Questo vi promettiamo: alla trasformazione grafica corrisponde, al contempo, una rinnovata attenzione per il giornalismo di comunità, arricchito da approfondimenti e analisi sui grandi temi.





Saremo sempre Noi, ma più vicini. A Voi.