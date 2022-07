Incendi sul Carso, in azione canadair e gli elicotteri per spegnere le fiamme: venti persone accolte nelle strutture di accoglienza

EMERGENZA INCENDI, CHE COSA SAPPIAMO IN BREVE

Sesto giorno di incendi in Friuli Venezia Giulia

Si lavora ancora a Resia e sul Carso dove stanno operando canadair ed elicotteri

Attivate tre strutture di accoglienza per le famiglie sfollate sul Carso: 20 persone ospitate

TRIESTE. Il Fvg dal Carso al FriulI lotta per spegnere gli incendi che hanno distrutto 900 ettari di vegetazione. È il sesto giorno di lavoro incessante per centinaia di uomini e donne tra Vigili del fuoco, Protezione civile, Corpo forestale regionale, volontari Antincendio boschivo, forze militari e di polizia. Al lavoro sui fronti più caldi (Resia e Carso) anche elicotteri e canadair. Ecco gli aggiornamenti di oggi

INCENDI SOTTO CONTROLLO

Continuano senza sosta le operazioni di bonifica dell'incendio scoppiato martedì 19 luglio sul Carso tra Trieste e Gorizia. A causa dell'avvicinarsi del fronte dell'incendio dal territorio sloveno, nella tarda serata di ieri sono state precauzionalmente evacuate le frazioni di Gabria e San Michele del Carso nel comune di Savogna d'Isonzo (GO).

Anche se, grazie al lavoro dei vigili del fuoco sloveni aiutati anche dalla pioggia caduta in nottata, la situazione è notevolmente migliorata il rientro nelle due frazioni sarà autorizzato solo quando l'incendio che minacciava le due frazioni sarà completamente sotto controllo. Come ogni mattina sono riprese le operazioni di spegnimento e bonifica aerea che oggi vedono impegnati 2 Canadair del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco e alcuni elicotteri regionali. Invariato, almeno fino a domani mattina, il dispositivo sul campo dei Vigili del fuoco che vede la presenza di uomini e mezzi dei comandi di Gorizia, Pordenone e Trieste.

TRE STRUTTURE DI ACCOGLIENZA

La Protezione civile ha messo a disposizione tre strutture di accoglienza per chi ha lasciato la propria abitazioni. Sono:

SAVOGNA – 50 posti alla scuola primaria in via I Maggio

SAVOGNA – 150 posti nella palestra di via I Maggio

GRADISCA D’ISONZO – 100 posti al Palazimolo di via San Michele

Al momento solo ospitate solo una ventina di persone (gli altri hanno trovato una sistemazione autonoma) alle quali gli alpini hanno distribuito la colazione.

L’INCENDIO NELLA NOTTE A PULFERO

Un nuovo incendio si è sviluppato nella tarda serata di sabato 23 luglio nel territorio del comune di Pulfero. Il fuoco è divampato in un campo, vicino all’abitato di Monteosca, e aveva cominciato a risalire verso la montagna, prendendo gli alberi. Fortunatamente l’intervento tempestivo ed efficace dei vigili del fuoco – sul posto il personale di Cividale – ha consentito di controllare le fiamme nel giro di circa tre ore. Le operazioni di bonifica sono proseguite fino a tarda notte e successivamente è stato garantito un presidio per evitare la ripartenza del rogo.

EVACUATI DUE BORGHI SUL CARSO

Nella serata di sabato 23 luglio, dopo le 20.30 sono stati evacuati in via precauzionale due borghi del Carso sul versante italiano, San Michele e Gabria, nel comune di Savogna d’Isonzo: le fiamme in Slovenia erano troppo vicine e troppo pericolose e, con vento di bora sostenuto previsto per la notte, si è deciso di non correre rischi e procedere con l’evacuazione per evitare di doverlo fare nel cuore della notte. In serata gli appelli e le indicazioni del sindaco di Savogna Luca Pisk, che informava la cittadinanza che la palestra comunale era a disposizione di chiunque non potesse trovare ospitalità da amici e parenti.

I SEI FOCOLAI MONITORATI

Uomini e donne della Protezione civile, dei Vigili del fuoco, della Forestale, volontari e forze dell’ordine hanno operato su sei versanti con decine di mezzi: non solo a Resia e sul Carso tra Italia e Slovenia, ma anche a Pulfero e Pontebba (qui ieri mattina un rogo è divampato sul versante del monte Cervo) e, ancora, a Medeazza, nel Comune di Duino Aurisina, e a Iamiano, a Doberdò. Qui ora la situazione è sotto controllo, ma ciò ci siano ancora squadre all’opera. «Ci vorrebbe una notte intera di pioggia, ma pare che si dovrà aspettare fino a martedì» afferma il sindaco di Duino Aurisina Igor Gabrovec».