Cade dal monopattino elettrico: 59enne gradese in prognosi riservata

GRADO Grave incidente l’altra sera in via Galvani, strada che si interseca con il viale Dante e via Verdi a Grado. Per cause in via di accertamento un gradese ha perso il controllo ed è caduto dal motorino elettrico riportando ferite particolarmente serie tanto che i sanitari hanno deciso per il trasporto a Udine con l’elisoccorso.

Si tratta di un 59enne residente fuori regione, che con ogni probabilità sta trascorrendo un periodo di ferie nella sua città natale. Una botta non da poco quella che ha subito, se, come è stato raccontato da alcuni testimoni, ha perso i sensi ed è rimasto del tutto immobile a terra fino all’arrivo dei sanitari.

Un medico austriaco in vacanza a Grado che passava da quelle parti gli ha praticato il massaggio cardiaco in attesa dell’arrivo dell’ambulanza del 118.

Quando sono giunti i sanitari della Sogit il battito c’era ma le condizioni generali del gradese sono apparse molto serie. Nella caduta ha battuto sia la testa che la schiena con interessamento della colonna vertebrale.

Al campo sportivo dell’Isola della Schiusa è atterrato l’elisoccorso che ha atteso l’arrivo dell’ambulanza ed ha imbarcato il gradese per trasportarlo a Udine, dove è stato ricoverato in prognosi riservata.