Sul Carso ancora focolai e tanto fumo: il fronte delle fiamme si sposta verso la Slovenia. Brucia anche il Friuli

TRIESTE Al quarto giorno l’incendio sul Carso triestino e goriziano appare in miglioramento e sotto controllo, con la presenza di alcuni focolai e ancora tanto fumo. Il fronte delle fiamme si sta però spostando in Slovenia, alle prese, per usare l’espressione del Capo della Protezione civile slovena, Srecko Sestan con il «più grande incendio mai visto in Slovenia», almeno nella sua storia recente.

Sul fronte della viabilità non sono previste chiusure per l’autostrada in direzione Trieste dove questa notte è entrata in funzione la linea terna per alimentare il capoluogo. Rimane al momento ancora sospeso il traffico ferroviario.

Vigili del fuoco al lavoro, nella notte tra giovedì 21 e venerdì 22 luglio, in alcuni comuni del Friuli per diversi incendi di sterpaglie. I pompieri sono intervenuti nuovamente a Cialla di Prepotto, dove, nel primo pomeriggio di giovedì 21 luglio, ha perso la vita Elena Lo Duca, la 56enne udinese coordinatrice della Protezione civile distrettuale colpita da un albero le cui radici sono state erose dalle fiamme. Alcuni focolai hanno ripreso vigore proprio nella stessa zona in cui è avvenuta la tragedia.

C'è stato un incendio di rotoballe di fieno, piuttosto esteso, a Fagagna,verso le 2.30, in un campo lungo la strada provinciale 10. Sul posto le squadre dei vigili del fuoco volontari di San Daniele assieme ai colleghi di Udine con l'autobotte. I pompieri stanno continuando a lavorare anche a Resia. Il problema ora sono proprio i numerosi focolai. Basta un alito di vento perché possano nuovamente estendersi e propagarsi nuovamente. La foto si riferisce a Fagagna.

PREOCCUPA RESIA

I pompieri stanno continuando a lavorare anche a Resia. Qui l’incendio si è esteso molto e si avvicina alla località Stavoli (dove case ma non abitate tutto l'anno). Sulla Valle operativi due elicotteri, in arrivo anche un canadair per aiutare le operazioni di spegnimento.

