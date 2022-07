«Iniziamo a lavorare per ridare al Carso l’aspetto originario»

TRIESTE. Bisogna tornare al 1800 per cercare di capire perché il Carso brucia. A inizio XIX secolo l’area era una distesa di pietra; la risposta delle autorità all’epoca fu una corposa azione di rimboschimento. Si scelse tra l’altro il pino nero, pianta robusta che ben si adatta a terreni secchi e calcarei ed ebbe la funzione di preparare il terreno alle latifoglie indigene.

«Non si poteva certo immaginare che nel terzo millennio proprio quelle pinete avrebbero spiegato, almeno in parte, i motivi delle fiamme», dice Giovanni Bacaro, professore associato in Botanica ambientale e applicata del Dipartimento di Scienze della Vita dell’università di Trieste, coordinatore del corso di laurea magistrale in Ecologia e sostenibilità dei cambiamenti globali.

Perché siamo arrivati a un evento simile in Carso?

Il contesto generale è una situazione climatica estremamente problematica. Ci sono state annate da record, per quanto riguarda temperature elevatissime e assenza di precipitazioni, come il 2003, il 2012, il 2015 e a questo punto il 2022, ma è da oltre venti anni che viviamo in un periodo di anomalie climatiche.

Le conseguenze sulle piante quali sono?

Innanzitutto lo stress idrico. In molti casi si arriva alla mortalità delle singole piante o di parti di esse.

Un fenomeno in corso?

Diversi studi, in particolare quello del prof. Andrea Nardini, ordinario di Fisiologia vegetale dell’ateneo triestino, fotografano nel Carso la realtà di piante che perdono vitalità. Il pino nero, impiantato nell’Ottocento e vulnerabile al clima attuale, è una di queste. Morti gli individui, nel bosco si accumula biomassa vegetale altamente infiammabile. Di fatto, una riserva di combustibile.

Qual è la vegetazione più pericolosa da questo punto di vista?

Appunto le pinete, estremamente vulnerabili agli incendi in quanto come conifere favoriscono la produzione di resine, non poco infiammabili. Il risultato sono incendi intensi, molto difficili da spegnere. Ci si può provare, ma basta un po’ di vento e, con focolai attivi, si deve ripartire da capo.

Quanto conta l’autocombustione?

In misura non rilevante. L’impatto antropico rimane la causa principale degli incendi. Il punto di innesco di questi ultimi giorni, non a caso, è prossimo alle vie di comunicazione.

A cosa pensa?

A una sigaretta. Ma anche alla frenata di un veicolo che genera scintille. Basta poco per mandare in fiamme materiali vegetali secchi, privi di acqua da troppo tempo.

Gli esperti non paiono sorpresi da quanto accade.

Usando le immagini satellitari siamo in grado di capire quali sono le zone in cui si accumula biomassa. Prevedere incendi in situazioni simili e in presenza di eventi climatici estremi è una via percorribile.

Gli allerta sono arrivati troppo in ritardo?

Partecipiamo a tavoli tecnici, ne discutiamo con gli amministratori locali e altri portatori di interesse. Ci sono anche progetti di diradamento delle pinete a pino nero, le più vulnerabili assieme alla boscaglia carsica. Servono però tempi idonei per operare su larga scala e non eravamo probabilmente preparati a un cambiamento climatico così veloce. Si tratta ora di correre ai ripari.

In che modo?

In parte con un monitoraggio sempre più puntuale delle aree di rischio, soprattutto nei periodi di maggiore siccità. In teoria si può pensare anche alla rimozione di questa biomassa, ma sarebbe operazione né facile né economica per le amministrazioni pubbliche. Si deve iniziare a ragionare sulla naturale sostituzione di quelle che sono le attuali specie presenti che causa i cambiamenti climatici in atto non risultano più idonee al luogo in cui si trovano. In sostanza occorre lavorare per favorire il ricrearsi delle fisionomie naturali e una corretta gestione della risorsa forestale e del territorio.

Che fare una volta spenti i fuochi?

Tenere le antenne dritte. Difficile aspettarsi miglioramenti in tempi brevi.