Fortunali in Carinzia, inondazioni e case evacuate, ma il Land non rinuncia ad aiutare il Fvg nell’emergenza incendi

TRIESTE. La Carinzia è colpita nuovamente dal maltempo, con allagamenti, case evacuate, strade chiuse, intervento di elicotteri per portare soccorsi ad abitazioni isolate in un’area che va da Bad Kleinkirchheim (fino a giovedì e probabilmente per molti giorni ancora non raggiungibile per la strada federale B88, quella che sale da Döbriach e Radenthein) alle valli dei Nockberge, alla valle del Lieser (quella percorsa dall’autostrada dei Tauri). In quest’ultima, il paesino di Leoben (a nord di Gmünd) è stato completamente evacuato.

Benché alle prese con la nuova emergenza in casa, il Land Carinzia non ha perso di vista quello che sta accadendo sul Carso e in Friuli. Se in Carinzia è piovuto a dirotto, qui da noi infuria il fuoco. «Dal Friuli ci arrivano immagini terribili – ha dichiarato l’assessore alla Protezione civile Daniel Fellner – e ci auguriamo che gli uomini impegnati nello spegnimento delle fiamme possano farcela nel più breve tempo possibile e possano dichiarare il cessato allarme».

«Tutto ciò che la Carinzia può fare per contribuire a riportare la situazione alla normalità – ha soggiunto Fellner – noi lo faremo. Nello spirito di una solidarietà vissuta, vogliamo aiutare i nostri vicini, come possiamo e come è necessario. Stiamo lavorando intensamente per mettere a disposizione nelle prossime ore il Weissensee, per il rifornimento d’acqua dei mezzi aerei italiani impegnati in missioni antiincendio». In situazioni normali, per operazioni di questo genere basta un preavviso di 24 ore. È il tempo necessario perché polizia, vigili del fuoco e servizi di soccorso lacuali isolino l’area del lago destinata al rifornimento aereo, in maniera che i turisti e le imbarcazioni private siano messi al sicuro.