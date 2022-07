Una moto investe un capriolo a Basovizza e finisce contro un albero, grave il conducente

In sella c’erano padre e figlio: il primo è stato ricoverato in codice rosso a Cattinara, l’altro non è grave

TRIESTE. Una moto investe un capriolo in strada per Basovizza e poi finisce la corsa contro un albero. A bordo del mezzo c’erano due persone, padre e figlio. É successo nel tardo pomeriggio di giovedì 21 luglio.

L’animale è sbucato improvvisamente dalla boscaglia in mezzo alla carreggiata mentre sopraggiungeva la moto. Nonostante i tentativi di frenata della moto l’impatto è stato inevitabile come pure l’uscita di strada.

Il padre ha riportato un trauma cranico ed è stato portato in codice rosso all'ospedale di Cattinara. Il figlio di 16 anni è in osservazione all’ospedale Burlo Garofolo in condizioni non gravi. Il capriolo è deceduto sul colpo. La strada è rimasta chiusa per circa 30 minuti. Sul posto il 118 e la polizia locale.