TRIESTE Nella mattinata di oggi, 21 luglio, è in corso nella sede della Calcestruzzi Trieste in via Errera un’operazione della Polizia locale di Trieste, coordinata dalla Procura di Trieste con il pm Federico Frezza.

Sono contestati reati ambientali relativi al trattamento degli inerti.

Notizia in aggiornamento

