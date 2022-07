Trieste, bocciata l’urgenza alla mozione 5 Stelle sugli incendi: insorge l’opposizione in Consiglio comunale

TRIESTE La maggioranza boccia l’urgenza di una mozione d’opposizione sugli incendi. Scatena una polemica immediata la scelta dei capigruppo di centrodestra di fronte al testo presentato dalla 5 Stelle Alessandra Richetti che, data l’emergenza in corso, suggeriva una serie di azioni per la prevenzione del fenomeno. Adesso Trieste si unisce al coro dopo l’analoga mancata urgenza per un suo testo sul cambiamento climatico, dopo la tragedia della Marmolada.

La mozione di Richetti invitava il sindaco a sollecitare la prevenzione, suggerire alla Regione il potenziamento dei forestali anche con distacchi temporanei per tenere sotto controllo il paesaggio, sollecitare la nascita di un coordinamento regionale anti-incendi. La maggioranza però non ne ha rilevato l’urgenza, ritenendo che la questione meritasse un approfondimento in commissione.

Duro il commento della proponente: «In questo susseguirsi di incendi ho ritenuto importante inviare una mozione urgente che richiamasse il sindaco ai suoi compiti e doveri, che sono quelli di dare in queste circostanze il massimo dell’informazione e di essere presente, cosa che mi pare non avvenga».

Argomenta Richetti: «Il personale della forestale triestina, con cui ho parlato, ha forti problemi di numeri. Per questo suggerivamo che il sindaco chiedesse alla Regione un numero di forestali da assegnare alla nostra area, che è particolarmente critica per l’antropizzazione del territorio. Una caratteristica che rende pericoloso qualsiasi focolaio». Quanto all’ultimo punto, «è il Comune che in qualche maniera deve gestire la popolazione e l’eventuale sgombero delle aree».

Amara la consigliera del Partito democratico Laura Famulari: «Sono triste per ciò che sta accadendo e arrabbiata perché esiste una responsabilità individuale ed una collettiva».

Il capogruppo di Adesso Trieste Riccardo Laterza lega la bocciatura all’urgenza del testo M5s a quella della mozione di At sul cambiamento climatico, presentata da Giulia Massolino. Anche gli incendi, osserva Laterza, vanno letti all’interno del fenomeno del climate change: «Eppure chi sottolinea la connessione tra questi eventi e la crisi climatica viene tacciato di voler strumentalizzare le tragedie. È successo oggi in Conferenza dei Capigruppo, quando il consigliere Medau di Fratelli d'Italia ha lanciato questa accusa nei confronti di una mozione a prima firma Massolino». A partire dalla Marmolada, il testo sottolineava la preoccupazione per gli eventi climatici e chiedeva a Comune e governo di «operare realmente per invertire la rotta». Conclude Laterza: «Entrambe le mozioni sono state ovviamente considerate non urgenti dalla maggioranza e non saranno quindi discusse in Consiglio martedì prossimo».