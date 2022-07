Incendi in Carso, Monfalcone blindata. Fincantieri sospende l’attività e manda a casa gli operai a causa “dell’aria irrespirabile”. Centri estivi comunali chiusi

MONFALCONE. Il fronte del fuoco continua a tenere sotto scacco la città.

I vigili del fuoco, una trentina di uomini in servizio la notte con le squadre di terra, hanno lavorato senza conoscere sosta durante la notte tra il 19 e il 20 luglio, in condizioni di difficoltà estrema, ma l’imponente rogo (tre i focolai d’incendio a cavallo tra le aree isontine e giuliane) viene definito in questo momento "abbastanza sotto controllo”.

Autostrada e Vallone, come i binari ferroviari, restano ancora interdetti alla circolazione, il traffico pesante proveniente dall’A34 viene fatto convogliare in direzione Cervignano del Firuli dalle forze dell’ordine alla rotatoria di Villesse. La circolazione, lungo la strada di Grado, a causa dei tir incolonnati prosegue molto lentamente. Code fin dall’Anconetta, invece, per i transiti in direzione porto e Trieste.

Fincantieri, come appreso dall’amministrazione, "ha mandato a casa gli operai di turno” per via delle condizioni di aria definita “irrespirabile”, benché i vertici Arpa abbiano escluso all’ente in questo momento pericoli per la salute pubblica.

Non sta bruciando una fabbrica chimica, bensì ettari di verde: così è stato spiegato.

Il Comune di Monfalcone sta cercando di chiudere il mercato del mercoledì e ha sollecitato i cittadini a restare a casa: Panzano e il rione Romana Solvay i più compromessi, perché l’odore acre e la spessa cortina di fumo hanno avvolto in nottata case e strade.

Sono state sospese tutte le attività comunali giovanili all’aperto, da Marina Julia ai centri estivi, in via precauzionale. Si profilano problemi nella raccolta dei rifiuti, a causa anche delle grossissime difficoltà nella circolazione urbana ed extraurbana. Con le prime luci dell’alba è ripreso anche il lavoro dei mezzi aerei.

Da Roma due canadair con arrivi programmati alle 7.45 e 8.30. La situazione, rispetto alla giornata devastante di martedì, comunque appare, sul fronte del contenimento del fuoco, in netto miglioramento.

E ci si inizia seriamente a interrogare su cosa possa aver scatenato i tre incendi boschivi che hanno di fatto isolato Trieste dal resto del Friuli Venezia Giulia.