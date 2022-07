Delfino Verde, collegamenti speciali tra Trieste e Monfalcone

MONFALCONE. In considerazione dell'interruzione dei collegamenti via terra a causa dell'incendio che sta interessando vaste aree del Carso, vengono attivati dalle 14 di oggi, mercoledì 20 luglio, dei collegamenti speciali via mare con l'imbarcazione Delfino Verde fra Trieste e Monfalcone.

Ecco i dettagli.

Partenze da Trieste (molo Audace): ore 14, 17 e 20.

Partenze da Monfalcone (Marina Hannibal): ore 15.30, 18.30 e 21.30.

Alla Marina Hannibal, mezzi di Tpl Fvg condurranno i passeggeri presso la locale stazione ferroviaria.