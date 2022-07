Fedriga incontra i sindacati sulla crisi Wärtsilä a Trieste: “La crisi di governo pesa sulla situazione”

TRIESTE «Non c'è dubbio che la crisi di governo pesi» sulla situazione che si è venuta a creare alla Wärtsilä, con l'annuncio da parte dell'azienda di 450 esuberi nello stabilimento di Bagnoli della Rosandra, vicino a Trieste. «È un problema avere un governo non nella pienezza dei suoi poteri perlomeno politici, perché istituzionalmente ancora ce li ha, è un problema rispetto al confronto che ci sarà e che oggi inizia» sulla crisi Wärtsilä.

Lo ha affermato il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, a margine di un incontro a Trieste. Oggi la Regione incontra i sindacati. Domani, 19 luglio, invece è in programma un vertice con l'azienda.

«Vogliamo capire le posizioni dell'azienda - ha spiegato Fedriga - che mi sembrano, rispetto a quelle formali inviate, totalmente incoerenti e contrastanti rispetto a quanto dichiarato precedentemente. Per questo chiederemo con forza e chiarezza quali sono le intenzioni dell'azienda e spiegheremo con altrettanta forza e chiarezza quali sono le intenzioni delle amministrazioni pubbliche, sia della Regione sia del Governo, nei confronti dell'azienda se dovesse confermare questa scelta».

I sindacati hanno chiesto di vedere la giunta regionale non appena saputo della procedura di licenziamento. L’appoggio di Fedriga ai lavoratori è stato immediato e forte, come quello di tutto l’arco politico e istituzionale. Il presidente ha visto i confederali assieme agli assessori al Lavoro Alessia Rosolen e alle Attività produttive Sergio Bini, che nel pomeriggio incontreranno separatamente anche Ugl e Usb, non firmatarie di accordi nazionali e aziendali.

