Chiusura Wärtsilä a Trieste, i sindacati proclamano un presidio giovedì in piazza Unità: «I cittadini partecipino in massa»

TRIESTE I sindacati chiamano i triestini a raccolta. A un’ora dal primo incontro fra il presidente della Regione sulla crisi Wärtsilä, le segreterie provinciali di Cgil, Cisl e Uil proclamano il presidio in piazza Unità. Le organizzazioni dei lavoratori chiedono la solidarietà dell’intera città e danno appuntamento nella piazza principale di Trieste per giovedì 21 alle 15.15, quando in Prefettura si terrà la visita dei parlamentari della commissione Economia del Senato, già programmata da tempo e non collegata alla procedura di licenziamento collettivo aperta dalla multinazionale finlandese.

Ci sono «1.200 posti a rischio» tra Wärtsilä, Flex e Principe – scrivono i segretari Michele Piga, Luciano Bordin e Matteo Zorn, che sottolineano come «la comunicazione di Wärtsilä di venerdì scorso, con l’annuncio della chiusura della produzione di motori nello stabilimento di San Dorligo della Valle, colpisce direttamente 451 lavoratrici e lavoratori diretti e altrettanti che afferiscono all’indotto». Cgil, Cisl e Uil parlano di «colpo durissimo per quelle famiglie, ma è un colpo durissimo per tutto il territorio. Questo dramma si aggiunge alle recenti crisi aperte nell’ex provincia come la Flex e la Principe, a cui temiamo si possano aggiungere altre imprese del territorio». La triplice chiama i triestini a raccolta, in un clima che ricorda sempre più le manifestazioni a difesa della Ferriera di Servola dei primi anni Novanta, quando un’intera città e tutta la classe politica si mobilitarono perché lo stabilimento siderurgico non fosse spazzato via dall’ennesima crisi industriale.

«Tutti i cittadini e le cittadine devono reagire», scrivono Piga, Bordin e Zorn nella loro nota, evidenziando che «le lavoratrici e i lavoratori della Wärtsilä, della Flex e di Principe hanno già dimostrato, attraverso le vertenze che hanno lanciato, l’attaccamento al posto di lavoro e la forte volontà di lottare per la difesa dello stesso». L’appello dei sindacati è a «difendere tutti i posti di lavoro e chiedere una risposta strutturale economica e industriale che garantisca in futuro un lavoro stabile, ben pagato e che garantisca i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori di questo territorio».

Giovedì prossimo la Decima commissione del Senato (Economia) terrà un’audizione in Prefettura, in cui saranno ascoltate anche le confederazioni provinciali di Cgil, Cisl e Uil sulla situazione occupazionale della provincia di Trieste.

Per i sindacati sarà quello il primo momento in cui la città dovrà farsi sentire «per porre l’attenzione del Parlamento e del Governo sul fase difficile che tutto il territorio sta vivendo. Per queste ragioni vi sarà un presidio dei lavoratori e delle lavoratrici delle aziende in crisi, a cui chiediamo il pieno sostegno alle cittadine e ai cittadini del territorio».

Ecco il comunicato diffuso dai sindacati