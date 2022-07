Vasto incendio sul Carso sloveno: chiesto l’intervento dei mezzi italiani e dei Canadair

GORIZIA Nuovo incendio sul Carso sloveno a pochi chilometri dal confine con l’Italia. Le fiamme stanno distruggendo i boschi sopra Rence. Come era successo già venerdì, una vasta colonna di fumo è visibile da tutta la pianura isontina. I soccorritori stanno lavorando per contenere l’incendio anche con mezzi aerei. Oltre agli elicotteri, è stato chiesto l’intervento dei Canadair.

Al momento il rogo non interessa il Carso goriziano, ma il Corpo forestale regionale sta monitorando la situazione. È allertato e si è posizionato sulla fascia confinaria. In stato d’allerta anche la Protezione civile.

Nella notte tra sabato e domenica anche un incendio si è sviluppato anche nel Carso triestino, nei pressi di Prosecco: per lo spegnimento i Vigili del fuoco – impegnati anche in Strada di Fiume per un rogo di probabile origine dolosa – hanno lottato contro le fiamme tutta la notte.