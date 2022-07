Sciopero aerei del 17 luglio. Domenica di disagi, tre voli cancellati a Trieste, a Venezia sono 29

RONCHI DEI LEGIONARI. È iniziato alle 14 lo sciopero che domenica 17 luglio bloccherà i cieli italiani per quattro ore. Disagi minimi per chi partiva dall’aeroporto di Ronchi, decine di voli cancellati invece negli scali più grandi come Venezia, Roma, Milano e Bologna.

Incrociano le braccia i dipendenti di Ryanair, della sua sussidiaria Malta Air, della società di reclutamento CrewLink, di easyJet e Volotea. Nella stessa fascia oraria si fermano anche i controllori di volo dell’Enav. Ecco la situazione qui in Friuli Venezia Giulia e nei principali scali del Nordest.





Si fermano per quattro ore i piloti (dalle ore 14 alle ore 18, come confermato dal sito del Ministero dei Trasporti. Sono garantiti i voli tra le 7-10 e le 18-21) e gli assistenti di volo di Ryanair, Easyjet e Volotea. La protesta coinvolge anche Malta Air e Crewlink, controllate della compagnia low cost irlandese. Scioperano per quattro ore anche i lavoratori delle imprese dei servizi aeroportuali di handling.



Il motivo dello sciopero, non il primo, riguarda soprattutto le compagnie aeree low cost. I dipendenti chiedono condizioni di lavoro migliori i lavoratori in sciopero, in Italia e in Europa. Lo sciopero nazionale degli assistenti al volo dell'Enav è stato indetto per protestare soprattutto contro "il pesante e cronico sotto organico in cui si trova a operare l'Ente soprattutto in questo particolare momento di ripresa del traffico aereo", spiegano i sindacati confederali di categoria che hanno aderito: Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti, e Ugl-Ta e Unica. Inoltre per quanto riguarda i dipendenti Enav, "il contratto di lavoro - spiegano i sindacati - è scaduto da quasi tre anni e la società, anziché negoziare eventuali nuovi istituti normativi con le organizzazioni sindacali, reinterpreta in modo unilaterale e inaccettabile le regole in essere. Le strutture di molti impianti sono fatiscenti e le condizioni di lavoro di molti colleghi risultano al limite della sopportazione".

Voli cancellati a Venezia, disagi a Fiumicino

Forti disagi per i viaggiatori negli altri aeroporti in Italia: sono 122 solo i voli cancellati di Ita Airways sulla rete nazionale e internazionale. A Fiumicino sono circa 50 i voli annullati, 40 a Bologna e altrettanti a Bari.

A Venezia, Treviso e Verona

All’aeroporto di Venezia i database specializzati per ora calcolano 29 collegamenti annullati (sia in arrivo che in partenza): per la maggior parte si tratta di voli di easyJet — che a Venezia ha una base —, ma anche Klm, Volotea e Ryanair. A Treviso si contano 4 voli cancellati (tutti di Ryanair) e a Verona altri 4.

A Milano

Come riporta il Corriere, sono circa 80 i decolli che non saranno effettuati oggi negli aeroporti di Linate e Malpensa. La situazione negli scali milanesi — fanno sapere dalla società di gestione Sea — è tranquilla e non si registrano disagi per i passeggeri. Considerando sia le partenze che gli arrivi si calcolano 102 cancellazioni a Malpensa (quasi la metà di easyJet, una trentina di Ryanair, una quindicina di Wizz Air) e 52 a Linate. Allo scalo di Orio al Serio — principale hub delle low cost in Italia — si contano almeno 27 cancellazioni, soprattutto di Ryanair (19) ed easyJet (4). Cancellazioni anche per Wizz Air (almeno 2 collegamenti).

A Torino e Genova

Allo scalo di Caselle, alle porte del capoluogo piemontese, si contano 17 voli cancellati tra partenze e arrivi. Ad essere colpite sono fino a questo momento le low cost Ryanair (11 collegamenti), Wizz Air (4) e Volotea (2). Nell’aeroporto ligure di Genova, invece, lo sciopero per ora ha fatto annullare in tutto 3 voli.