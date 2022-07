Doccia gelata per 2.400 comunali di Trieste: in busta paga solo il 50% del Conguaglio Irpef

Il Municipio non riesce a versare l’intero importo dovuto come sostituto d’imposta. Si lavora per accelerare il saldo

TRIESTE Una doccia ghiacciata. I circa 2.400 “comunali” riceveranno, al momento, solo il 50% del conguaglio Irpef in busta paga, dovuto in questo periodo dal Comune stesso come sostituto d’imposta. La notizia è piombata venerdì attraverso una comunicazione ufficiale del Municipio e subito la Cisl Funzione pubblica, con Walter Giani, si è attivata per chiedere all’amministrazione di fare chiarezza. «È una mancanza di rispetto verso il personale – spiega il sindacalista – perché molti attendevano queste risorse per pagare le bollette o per far fronte alle spese correnti, come per esempio acquistare le scarpe ai figli. Bisogna pensare che la maggioranza dei dipendenti pubblici non ha uno stipendio da dirigente e quindi sono soldi che fanno comodo».

Il conguaglio Irpef può essere a debito, in quel caso il dipendente deve farsi carico di ulteriori somme rispetto a quelle già trattenute nel periodo d’imposta, oppure, come avviene molto più spesso, a credito: a quel punto il lavoratore riceve in busta paga un rimborso.

La nota del Comune inviata ai dipendenti spiega che, «a valere sulle competenze stipendiali del mese di luglio 2022, sarà possibile liquidare solo la percentuale del 50% del rimborso 730 per le dichiarazioni sino ad ora pervenute. Un tanto in ragione degli importi complessivi da rimborsare, che risultano di molto superiori all’Irpef in versamento per la medesima mensilità». L’importo è ovviamente diverso per ogni “comunale”: «I lavoratori – conferma Giani – sono molto seccati, in particolare perché la comunicazione è arrivata all’improvviso. Come Cisl abbiamo già parlato con l’assessore al Personale Stefano Avian, che ha dato la sua disponibilità a cercare una soluzione».

Lo stesso Avian spiega che «lunedì ci sarà una riunione operativa con i dirigenti per capire come intervenire e nei primi giorni della settimana conto di riuscire a risolvere il problema e dare certezze su come verrà erogata la seconda parte dell’importo. In pratica il problema è legato al fatto che questo mese il Comune non aveva debito sufficiente per compensare il credito Irpef 730. Di conseguenza il sostituto di imposta deve essere riparametrato per tutti i dipendenti. Va detto che sulla situazione ha influito anche il bonus di 200 euro voluto dal governo, che è andato a sua volta in compensazione. È una situazione ingarbugliata ma vogliamo risolverla quanto prima».

Da parte di Giani, in ogni caso, viene sottolineato come «i rapporti con l’assessore sono buoni ma le relazioni sindacali con il Comune sono ormai ridotte ai minimi di legge e veniamo messi al corrente sempre a cose fatte. Abbiamo qualche indicazione che anche il pagamento della produttività aziendale, legata alle procedure di valutazione, potrebbe slittare all’autunno. A questo punto chiediamo di essere informati su cosa stia succedendo nell’amministrazione e il perché di questi ritardi»