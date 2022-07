Cinquantenne picchiato a morte in un garage a Gorizia

I fatti forse legati a questioni di droga: si tratterebbe del nipote di un ex impresario edile, deceduto di recente. Nessuna traccia dell'aggressore.

GORIZIA. Il corpo senza vita di un uomo sulla cinquantina è stato trovato all'interno di un garage in via dei Faiti a Gorizia nella serata di domenica 17 luglio.



Secondo quanto si è potuto apprendere sarebbe rimasto vittima di un pestaggio, forse legato all'utilizzo di sostanze stupefacenti. Sul posto sono giunte due pattuglie della polizia che hanno effettuato i rilievi.



Il garage è di proprietà dello stesso cinquantenne, colpito a calci e pugni e, a quanto pare, anche con un oggetto contundente.



Quando è stato trovato l'uomo era ancora in vita. I sanitari, inviati dal Sores, hanno cercato di rianimarlo ma non c'è stato nulla da fare.



Da quanto trapela pare che la vittima fosse nipote di un ex impresario edile, deceduto di recente. Nessuna traccia dell'aggressore.