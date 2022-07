Chiusura Wärtsilä a Trieste, Fedriga convoca lunedì il primo tavolo in Regione

TRIESTE Il presidente della Regione Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga ha convocato per lunedì prossimo, 18 luglio, alle 12.30 a Trieste nel Palazzo della presidenza della Regione un incontro con le organizzazioni sindacali di settore e le Rsu sull'annunciato - da parte della Wärtsilä - piano di ridimensionamento dello stabilimento di San Dorligo della Valle.

Fedriga su Warstila: "Ritiri subito il piano di ridimensionamento"

Come sottolineato dal governatore, unitamente agli assessori Alessia Rosolen (Lavoro) e Sergio Emidio Bini (Attività produttive) che parteciperanno assieme a Fedriga all'incontro, "si tratta di un confronto che - oltre a rispondere a una richiesta di Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm - assume un'estrema importanza al fine di tenere alta l'attenzione su una situazione inaccettabile non solo sul piano locale e regionale ma nazionale.

"Il comportamento di Wärtsilä è irresponsabile e inaccettabile sia per la Regione Venezia Giulia sia per il governo nazionale – queste le parole del presidente della Regione in un video pubblicato venerdì 15 luglio-. Da diversi mesi ci sono stati contatti fra le istituzioni finlandesi, quelle italiane e le proprietà dell'azienda, che hanno ribadito più volte la volontà di non solo di mantenere gli impianti, le strutture e le produzioni presenti in Italia, ma addirittura manifestavano l'intenzione di volerli ampliare. Non a caso ha fatto domanda sia per progetti Pnrr sia per contratti di sviluppo con il Mise. Di fatto Wärtsilä ha perciò mentito alle istituzioni del suo Paese, a quelle italiane e ai lavoratori di Wärtsilä stessa. Chiediamo con fermezza che venga immediatamente ritirato il piano di dismissione produttiva nell'impianti di Trieste".