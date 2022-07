Chiusura di Wärtsilä a Trieste, il presidente della Regione Fedriga: “Sdegno e incredulità”

TRIESTE L’annuncio di questa mattina, 14 luglio, da parte del gruppo Wärtsilä, che ha ufficializzato di voler cessare l’attività produttiva dello stabilimento di Trieste, sito a Bagnoli della Rosandra, ha provocato una serie di reazioni politiche (e non solo).

Ecco le dichiarazioni principali che si sono susseguite durante la giornata.

La dichiarazione del Presidente della Regione Fvg, Massimiliano Fedriga: “Regione con lavoratori per garantire il loro futuro. Sdegno e incredulità per chiusura alcune linee dello stabilimento triestino”.

"Apprendiamo con sdegno e incredulità la notizia della chiusura della parte produttiva di Wartsila nello stabilimento di Bagnoli della Rosandra a Trieste. Quello messo in atto è un comportamento e una scelta che riteniamo inaccettabile nei metodi e nei modi e ci lascia senza parole anche e soprattutto perchè da più di un anno a questa parte non solo la Regione Friuli Venezia Giulia, ma anche il Governo nazionale, avevano ricevuto ampie rassicurazioni sia dai vertici dell’azienda ma anche dall’istituzioni diplomatiche e governative finlandesi. Chiediamo sin da subito che che venga ritirata l’annunciata delocalizzione con la procedura avviata oggi così come di non dare seguito agli esuberi”.

È questa la risposta e la reazione del governatore della Regione Massimiliano Fedriga di fronte alla decisione di chiudere la linea produttiva mettendo di conseguenza a forte rischio l’occupazione. “In particolare l’azienda, che addirittura ha fatto richiesta dei fondi Pnrr del Governo e che, a inizio di questa legislatura, aveva ricevuto un contributo dell’amminisrtazione regionale per lo sviluppo dell’opificio digitale – spiega Fedriga - aveva più volte non solo ribadito la volontà di mantenere la produzione ma, perfino, di implementare lo sviluppo del sito di Trieste. A fronte di queste iniziali promesse e vista invece l’attuale inaccettabile decisione, riteniamo di avere a che fare con chi racconta menzogne. Qualora ci fossero state altre volontà, diverse rispetto a quelle garantite, l’azienda avrebbe potuto e dovuto comunicarle in tempi e modi opportuni, così da poter consentire alle istituzioni, sindacati e realtà produttive, di pianificare per tempo e al meglio la situazione”.

“Se Wartsila si ostinerà a perseguire questa strada e confermerà quindi che sino ad oggi ha mentito – continua il Governatore della Regione - auspico che l’intero comparto produttivo italiano chiuda con essa ogni tipo di rapporto. Come può infatti pensare un cliente di questa azienda di avere dei rapporti garantiti con chi mente e fa l’opposto rispetto agli impegni presi? Di fronte ad un tale comportamento che ritengo inqualificabile e inaccettabile, ci sarà ora una risposta unitaria e forte che vedrà il sistema istituzionale, confindustriale, produttivo e sindacale del Friuli Venezia Giulia muoversi in maniera compatta e decisa per assicurare ai dipendenti innanzitutto una tutela del lavoro e, soprattutto, un loro futuro. Pertanto da un lato attendiamo di veder avviati dall’azienda da subito tutti gli iter che garantiscano alle maestranze le loro legittime e dovute tutele e, dall’altro, auspico anche l’attivazione di tutte le conseguenze previste dalla legge a seguito di questa inaccettabile decisione”. “La Regione – conclude Fedriga - dal canto suo, già da oggi, c’è; da subito si schiererà al fianco dei lavoratori per fornire non solo tutto il supporto ma anche il percorso che possa garantire loro una certezza del futuro”.

Serracchiani: "Giorgetti prenda subito crisi in mano”

"Il Governo deve intervenire immediatamente per evitare la chiusura di un impianto industriale strategico e la perdita di centinaia di posti di lavoro, che sono grandi competenze e professionalità. Il ministro Giorgetti, reduce dalla sua missione in Finlandia dove ha avuto assicurazioni di collaborazione nei rapporti economici, prenda personalmente in mano questa crisi e adotti ogni misura per superarla anche cercando soluzioni industriali alternative”. Lo afferma la presidente del gruppo Pd alla Camera Debora Serracchiani, in merito all’annuncio, da parte del gruppo Wartsila, della chiusura dell'attività produttiva dello stabilimento di Bagnoli della Rosandra (Trieste).

La solidarietà del Presidente Confindustria Alto Adriatico Agrusti

Annunciata la chiusura di Warstila a Trieste, la solidarietà di Agrusti (Confindustria)

De Carlo (M5S): “Serve un’azione decisa e corale”

«La notizia emersa apre, in un periodo di crisi profonda per l'intero Paese e il nostro territorio, uno scenario tragico che farebbe sprofondare centinaia di famiglie nel baratro». Lo afferma in una nota Sabrina de Carlo, deputata triestina del M5S, appresa la notizia del possibile taglio del 50% del personale nella sede Wartsila di Trieste. Il taglio che porterebbe al licenziamento di 450 addetti dello stabilimento, prosegue, «sarebbe una perdita enorme, un gap difficile da colmare. Crea un certo sconcerto che proprio durante i recenti incontri tenuti al Mise, in occasione dell'ultimo appuntamento sulla Flextronics, sul dossier Wärtsilä mi siano state date grandi rassicurazioni». «In queste ore stiamo monitorando la situazione tenendo un filo diretto con i nostri rappresentanti al Governo - aggiunge - affinché vengano individuate azioni rapide e decise di fronte all'ennesima scellerata delocalizzazione che rischia di compromettere seriamente il futuro occupazionale dei nostri cittadini e la tenuta industriale di un intero territorio».

La dichiarazione del sindaco di Trieste Dipiazza

Il sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza, intervenendo a un evento del Sole 24 Ore sull'Economia del mare, ha reso noto di aver incontrato stamattina i vertici di Fincantieri e di aver affrontato, tra l'altro, la possibilità della chiusura della produzione di motori alla Wartsila, in provincia di Trieste. «Il gruppo ha annunciato di voler ridurre il personale, ne parleremo... Proprio stamattina ho incontrato l'amministratore delegato di Fincantieri, Claudio Graziano». Con il sindaco c'era la vice, Serena Tonel. Insieme con i vertici di Fincantieri hanno parlato di vari temi economici, commerciali e legati alla blue e green economy. L'incontro si è svolto nel salotto azzurro del palazzo municipale di Trieste.

La Diocesi di Trieste vicina ai lavoratori della Warstila

La notizia apparsa in queste ore che l’impianto triestino della Wärtsilä cesserà la propria attività produttiva è motivo di grande e profonda preoccupazione che mette a rischio 450 addetti sui circa 970 occupati. A questi lavoratori va la vicinanza dell’Arcivescovo e della Chiesa di Trieste per una decisione tanto severa e dolorosa che toglie sicurezza e speranza a centinaia di persone, alle loro famiglie e a tanti altri lavoratori dell’indotto. Si auspica che, con uno sforzo corale di tutti – Governo nazionale, regionale e comunale, organizzazioni sindacali e della società civile –, si individuino le modalità di una pronta risposta ad una crisi inaspettata e, per certi versi, incomprensibile. Domenica prossima, in tutte le comunità cristiane della Diocesi si leverà la preghiera al Signore affinché sostenga i lavoratori, le loro famiglie e quanti operano per uscire da questa crisi.