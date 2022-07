TRIESTE Il Tar ha annullato il foglio di via per tre anni da Pordenone a Stefano Puzzer, ex sindacalista dei portuali di Trieste e fondatore del movimento Gente come noi. Lo aveva emesso il questore Marco Odorisio dopo la partecipazione di Puzzer in segno di solidarietà al presidio organizzato da alcuni operatori sanitari davanti all’ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone il 15 dicembre 2021.