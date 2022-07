No Green pass licenziati al Porto di Trieste: ecco in cosa consiste l’esposto del Clpt alla Corte dei conti

Dal Clpt un esposto contro Adriafer per aver ingaggiato un’agenzia che raccogliesse prove su due dipendenti

TRIESTE In porto i postumi del blocco del varco 4 si consumano a suon di esposti. Dopo quelli depositati in Procura da alcune aziende dello scalo per chiedere di indagare contro false attestazioni di malattia da parte di alcune decine di dipendenti, ora è il Coordinamento dei lavoratori portuali ad annunciare di aver inoltrato un esposto, stavolta alla Corte dei conti.