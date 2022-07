Covid, giovedì si parte con la quarta dose in Friuli Venezia Giulia: ampliati gli orari nei centri vaccinali

TRIESTE Qualche intoppo mattutino per le prenotazioni via Cup. Ma nel pomeriggio i cittadini del Friuli Venezia Giulia hanno potuto iniziare a utilizzare anche la Webapp sul sito della Regione (dunque con un giorno di anticipo rispetto a quanto annunciato martedì), oltre che le farmacie convenzionate e il call center (0434/223522), per fissare un appuntamento per il secondo booster, la quarta dose del vaccino anti Covid, estesa, a seguito di una nota congiunta del ministero della Salute, del Consiglio superiore di sanità, dell'Agenzia italiana del farmaco e dell'Istituto superiore di sanità, anche alle persone tra i 60 e i 79 anni di età e ai soggetti fragili a partire dai 12 anni.