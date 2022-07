Al Pertini di Monfalcone quattro “centini”: i primi cantierini nel 2023

Lorenzo Imperatore, Alice Furlanetto, Cristian Colella e sotto Nashifeta Mavmudoska

Tra i bravissimi una ragazza macedone decisa a tornare in patria per occuparsi dei disabili. Al via la quinta dell’indirizzo navalmeccanico collegato a Fincantieri