Laura Greene a Trieste: «La scienza crea progresso e riduce le diseguaglianze: la politica deve ascoltarla»

TRIESTE È una dei consiglieri scientifici del presidente Joe Biden, parte del Council of Advisor in Science and Technology (Pcast) e chief scientist del National High Magnetic Field Laboratory alla Florida State University. Laura Greene, fisica esperta in meccanica quantistica, si trova a Trieste per partecipare alla conferenza per il centenario dello Iupap, una delle più longeve unioni internazionali di fisici, in programma da ieri fino a domani all’Ictp.