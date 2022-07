Riccardo, l’alchimista di Grado che ha inventato il liquore “gintonego”: spopola nei locali

GRADO Da vermifugo a richiesto digestivo a base di grappa ed ora, novità assoluta nata durante il Covid lockdown e da subito molto richiesta, con il gin.

Il santonego ovvero la pianta officinale (artemisia, assenzio) che nasce spontaneamente in laguna veniva utilizzata un tempo, in particolar modo da chi abitava in laguna ma dai gradesi in generale, come vermifugo.

Il santonego riaffiora spesso nelle storie che richiamano alle tradizioni rurali e pure nelle vicende legate ai benandanti è spesso citato.