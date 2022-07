Crolla il fiorino ungherese: pesa la dipendenza da Mosca

BELGRADO C’è chi festeggia, la Croazia, per aver raggiunto l’obiettivo strategico dell’ingresso ufficiale nell’Eurozona. E chi, in ampie parti dell’Est e dei Balcani, continua a guardare con disdegno la moneta unica. Ma farlo, di questi tempi, ha dei costi non insignificanti. Se ne sta accorgendo in particolare l’Ungheria, Paese che non ha piani a breve termine per introdurre l'euro e che, senza paracadute della moneta unica, sta osservando dalla primavera una grave e preoccupante svalutazione della valuta nazionale, il fiorino, dannosa per l’economia nazionale e le tasche dei cittadini.